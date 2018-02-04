В Единой лиге ВТБ сменился лидер

Казанский УНИКС одержал победу над «Цмоки-Минском» и благодаря этому вышел на первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, сообщает ТАСС 4 февраля.

Встреча закончилась со счетом 87:62 в пользу казанской команды, самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Джамар Смит , набравший 12 очков. В составе минчан наиболее результативным стал защитник Филип Адамович, в его активе 11 очков.

Эта победа стала для УНИКСа шестой подряд и 11 в сезоне. «Цмоки-Минск» с четырьмя победами располагается на седьмой строчке.

11 февраля минский клуб примет московский ЦСКА, а команда из Казани 12-го сыграет на выезде с таллинским «Калевом».