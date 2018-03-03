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Уолл вернётся в строй через 2-4 недели
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Уолл вернётся в строй через 2-4 недели 

Чемпионат.com 3 марта 2018
Фото: Reuters
Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл продолжает восстанавливаться после операции на колене. Ожидается, что 27-летний баскетболист вернётся в строй через 2-4 недели, сообщает ESPN.
В нынешнем сезоне Джон набирает по 19,4 очка, отдаёт по 9,3 передачи, собирает по 3,6 подбора, а также совершает по 1,3 перехвата и 1,1 блок-шота в среднем за игру.
«Вашингтон» без Уолла провёл 16 последних игр, в которых одержал 11 побед. Сейчас столичный клуб занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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