Уолл вернётся в строй через 2-4 недели

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл продолжает восстанавливаться после операции на колене. Ожидается, что 27-летний баскетболист вернётся в строй через 2-4 недели, сообщает ESPN.

В нынешнем сезоне Джон набирает по 19,4 очка, отдаёт по 9,3 передачи, собирает по 3,6 подбора, а также совершает по 1,3 перехвата и 1,1 блок-шота в среднем за игру.

«Вашингтон» без Уолла провёл 16 последних игр, в которых одержал 11 побед. Сейчас столичный клуб занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.