16 очков Локкетта не помогли УНИКСу в матче с «Баварией» 

Казанский УНИКС уступил «Баварии» в четвертьфинальном матче Еврокубка и покинул турнир. Российским баскетболистам не удалось победить ни в одной из четырёх четвертей, лишь первую сведя к ничейному исходу. Итоговый счёт встречи — 91:81 (27:27, 19:15, 23:21, 22:18) в пользу мюнхенского клуба.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Реджи Реддинг, набравший 23 очка, ещё 21 очко на свой счёт записал Джаред Каннингем. В составе казанцев отличился Трент Локкетт, набравший 16 очков.