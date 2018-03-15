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16 очков Локкетта не помогли УНИКСу в матче с «Баварией»
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16 очков Локкетта не помогли УНИКСу в матче с «Баварией» 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Фото: Казанский репортер
Казанский УНИКС уступил «Баварии» в четвертьфинальном матче Еврокубка и покинул турнир. Российским баскетболистам не удалось победить ни в одной из четырёх четвертей, лишь первую сведя к ничейному исходу. Итоговый счёт встречи — 91:81 (27:27, 19:15, 23:21, 22:18) в пользу мюнхенского клуба.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Реджи Реддинг, набравший 23 очка, ещё 21 очко на свой счёт записал Джаред Каннингем. В составе казанцев отличился Трент Локкетт, набравший 16 очков.
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