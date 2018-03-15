16 очков Локкетта не помогли УНИКСу в матче с «Баварией»

Казанский УНИКС уступил «Баварии» в четвертьфинальном матче Еврокубка и покинул турнир. Российским баскетболистам не удалось победить ни в одной из четырёх четвертей, лишь первую сведя к ничейному исходу. Итоговый счёт встречи — 91:81 (27:27, 19:15, 23:21, 22:18) в пользу мюнхенского клуба.