«Сан-Антонио» нанес поражение «Мемфису»

"Сан-Антонио Сперс" обыграл "Мемфис Гриззлиз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Сан-Антонио, завершилась со счетом 100:98 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал разыгрывающий Тони Паркер, набравший 23 очка.
"Мемфис" потерпел 14-е поражение кряду в регулярном чемпионате.
НБА. Регулярный чемпионат"Сан-Антонио Сперс" (США, Сан-Антонио) — "Мемфис Гриззлиз" (США, Мемфис) — 100:98 (21:23, 26:22, 23:27, 30:26)