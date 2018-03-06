Ещё
«Сан-Антонио» нанес поражение «Мемфису»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сан-Антонио» нанес «Мемфису» 14-е поражение кряду в НБА 

Газета.Ru 6 марта 2018
Фото: Twitter NBA
"Сан-Антонио Сперс" обыграл "Мемфис Гриззлиз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Сан-Антонио, завершилась со счетом 100:98 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал разыгрывающий Тони Паркер, набравший 23 очка.
"Мемфис" потерпел 14-е поражение кряду в регулярном чемпионате.
НБА. Регулярный чемпионат"Сан-Антонио Сперс" (США, Сан-Антонио) — "Мемфис Гриззлиз" (США, Мемфис) — 100:98 (21:23, 26:22, 23:27, 30:26)
Газета.Ru: последние новости
УНИКС уступил "Баварии" и покинул баскетбольный Еврокубок "Химки" в гостях победили "Маккаби" в матче Евролиги Умер владелец клуба НБА "Нью-Орлеан"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение