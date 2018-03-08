«Юта» обыграла «Индиану», Гобер оформил дабл-дабл

В Индианаполисе в «Банкерс Лайф Филдхаус» завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Ютой Джаз». Победу одержали гости, обыграв соперника со счётом 104:84 (32:20, 22:24, 25:25, 25:15).