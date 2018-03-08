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«Юта» обыграла «Индиану», Гобер оформил дабл-дабл
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«Юта» обыграла «Индиану», Гобер оформил дабл-дабл 

Чемпионат.com 8 марта 2018
Фото: Газета.Ru
В Индианаполисе в «Банкерс Лайф Филдхаус» завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Ютой Джаз». Победу одержали гости, обыграв соперника со счётом 104:84 (32:20, 22:24, 25:25, 25:15).
Самым полезным игроком встречи стал центровой «Юты» Руди Гобер, заработавший дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов. Донован Митчелл набрал 20 очков, Рики Рубио — 18. Джей Краудер покинул паркет с 16 очками. В составе «Индианы» самым результативным стал Майлз Тёрнер, отметившийся 24 очками. В активе Виктора Оладипо и Бояна Богдановича по 13 очков. Кори Джозеф набрал 12 очков.
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