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«Голден-Стэйт» проиграл «Миннесоте» в матче НБА
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«Голден-Стэйт» проиграл «Миннесоте» в матче НБА 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: НБА
«Голден-Стэйт Уорриорз» на выезде проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 103:109, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным стал Карл Энтони Таунс, отметившийся дабл-даблом (31 очко, 16 подборов). У «Голден-Стэйт» Кевин Дюрант набрал 39 баллов.
Для «Уорриорз» это поражение стало вторым подряд. «Миннесота» прервала трехматчевую серию поражений.
В других матчах дня «Чикаго» обыграл «Атланту» (129:122), а «Юта» победила «Нью-Орлеан» (116:99).
НБА. Регулярный чемпионат "Миннесота Тимбервулвз" (Сент-Пол) — «Голден-Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 109:103 (34:24, 21:38, 29:22, 25:19)
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