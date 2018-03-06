УНИКС и ЦСКА гарантировали себе участие в плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС, который победил «Локомотив-Кубань» (93:65) и ЦСКА, победивший «Автодор» (110:98) гарантировали себе попадание в восьмерку лучших Единой лиги ВТБ. Отмечается, что ни одна команда лиги пока не потеряла шансов на попадание в плей-офф.