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«Голден Стэйт» победил «Бруклин»
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34 очка Карри принесли «Голден Стэйт» победу в матче с «Бруклином» 

Газета.Ru 7 марта 2018
Фото: Reuters
"Голден Стэйт Уорриорз" победил "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 114:101, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, отличившийся 34 очками. У "Нетс" Д'Анжело Рассел набрал 22 балла.
Для "Уорриорз" это пятая победа подряд. "Бруклин" проиграл четвертый матч кряду.
НБА. Регулярный чемпионат"Голден Стэйт Уорриорз" (Окленд) — "Бруклин Нетс" (Нью-Йорк) — 114:101 (35:19, 13:34, 38:27, 28:21)
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