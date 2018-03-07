«Голден Стэйт» победил «Бруклин»

34 очка Карри принесли «Голден Стэйт» победу в матче с «Бруклином»

"Голден Стэйт Уорриорз" победил "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 114:101, сообщает "Советский спорт"

Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, отличившийся 34 очками. У "Нетс" Д'Анжело Рассел набрал 22 балла.

Для "Уорриорз" это пятая победа подряд. "Бруклин" проиграл четвертый матч кряду.

НБА. Регулярный чемпионат"Голден Стэйт Уорриорз" (Окленд) — "Бруклин Нетс" (Нью-Йорк) — 114:101 (35:19, 13:34, 38:27, 28:21)