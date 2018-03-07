Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» одержать победу

"Хьюстон Рокетс" одержал победу над "Оклахома-Сити Тандер" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Оклахома-Сити, завершилась со счетом 122:112 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Крис Пол, набравший 25 очков. Его одноклубник Джеймс Харден оформил дабл-дабл (23 очка и 11 передач).
Для "Хьюстона" эта победа стала 16-й кряду в регулярном чемпионате.
НБА. Регулярный чемпионат"Оклахома-Сити Тандер" (США, Оклахома-Сити) — "Хьюстон Рокетс" (США, Хьюстон) — 112:122 (24:26, 21:28, 29:33, 38:35)