«Торонто» прервал 17-матчевую победную серию «Хьюстона»

«Торонто» нанес поражение «Хьюстону» и прервал 17-матчевую победную серию техасцев в регулярном чемпионате НБА — 108:105 (32:16, 26:27, 25:32, 25:30).

Самым результативным в составе победителей стал Кайл Лоури, набравший 30 очков, ДеМар ДеРозан добавил в копилку 23 очка, Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.

У «Рокетс» 40 очков набрал Джеймс Харден, дабл-дабл оформил Клинт Капелла — 13 очков и 13 подборов.

Лидер Западной конференции «Хьюстон» (51 победа, 14 поражений) последний раз проигрывал 26 января. «Торонто», возглавляющий таблицу Востока (48-17), ранее первым в НБА гарантировал себе участие в плей-офф.

«Нью-Орлеан» уступил «Вашингтону» — 97:116 (19:22, 21:31, 24:30, 35:33).

героями встречи стал Отто Портер (19 очков), Маркифф Моррис (17) и Брэдли Бил (16). У «Пеликанс» выделялись Дариус Миллер (20), Шейк Диалло (14) и Никола Миротич (9 + 12 подборов).

«Вашингтон» занимает четвертое место на «Востоке» (38-28), «Нью-Орлеан» — четвертый на «Западе» (38-27).

Другие результаты:

«Индиана» — «Атланта» — 112:87 (34:15, 19:22, 34:26, 25:24) «Детройт» — «Чикаго» — 99:83 (21:26, 28:21, 24:15, 26:21) «Мемфис» — «Юта» — 78:95 (23:24, 15:26, 20:21, 20:24) «Милуоки» — «Нью-Йорк» — 120:112 (26:22, 34:33, 31:34, 29:23)

Kyle Lowry was feeling it from the jump, hitting 7 triples en route to 30 PTS, 6 AST in the @Raptors 7th straight win!#WeTheNorth pic.twitter.com/apfd9mQeWv— NBA (@NBA) 10 марта 2018 г.