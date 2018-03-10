«Торонто» прервал 17-матчевую победную серию «Хьюстона» в НБА 

«Торонто Рэпторс» обыграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 108:105, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным в составе победителей стал Кайл Лаури, набравший 30 очков. У «Хьюстона» Джеймс Харден отметился 40 баллами.
Для «Торонто» эта победа стала седьмой подряд. «Рокетс» прервали 17-матчевую победную серию.
НБА. Регулярный чемпионат "Торонто Рэпторс" (Торонто) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 108:105 (32:16, 26:27, 25:32, 25:30)