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«Торонто» прервал 17-матчевую победную серию «Хьюстона» в НБА
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«Торонто» прервал 17-матчевую победную серию «Хьюстона» в НБА 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: Газета.Ru
«Торонто Рэпторс» обыграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 108:105, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным в составе победителей стал Кайл Лаури, набравший 30 очков. У «Хьюстона» Джеймс Харден отметился 40 баллами.
Для «Торонто» эта победа стала седьмой подряд. «Рокетс» прервали 17-матчевую победную серию.
НБА. Регулярный чемпионат "Торонто Рэпторс" (Торонто) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 108:105 (32:16, 26:27, 25:32, 25:30)
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