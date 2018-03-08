СМИ: Финал четырех Единой лиги ВТБ пройдет в Москве

Также сообщается, что матчи пройдут в московском «Парке легенд», сейчас идут технические согласования.

Финал четырех Единой лиги ВТБ пройдет с 8 по 10 июня 2018 года.