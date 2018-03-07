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Казинс забил трёхочковый, сидя на скамейке у края площадки
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Казинс забил трёхочковый, сидя на скамейке у края площадки 

Чемпионат.com 7 марта 2018
Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркус Казинс, который пропускает остаток сезона из-за разрыва левого ахилла, смог забить трёхочковый бросок, находясь в это время на скамейке около площадки.
Посмотреть видеоролик можно на официальной странице в «Твиттере» Демаркуса Казинса.
Напомним, травму Казинс получил в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс», который «Пеликанс» выиграли со счётом 115:113. Форвард провёл на площадке почти 30 минут и оформил трипл-дабл — 15 очков, 13 подборов, 11 передач. В одном из эпизодов Демаркус в борьбе за подбор неудачно приземлился и упал на левую ногу. Покинуть площадку Казинс смог только с посторонней помощью.
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