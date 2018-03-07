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Матч между «Зенитом» и «Калевом» перенесён с 25 марта на 15 апреля
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Матч между «Зенитом» и «Калевом» перенесён с 25 марта на 15 апреля 

Чемпионат.com 7 марта 2018
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и таллинским «Калевом» перенесён с 25 марта на 16 апреля, сообщает пресс-служба «Зенита» в своём «твиттере». Причины подобного решения пока не сообщаются.
«Официально: матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Калев», изначально запланированный на 25 марта состоится в понедельник, 16 апреля», — гласит сообщение пресс-службы санкт-петербургского клуба.
Стоит отметить, что в случае победы «Зенита» в четвертьфинальном противостоянии Еврокубка с «Реджо-Эмилия», третий полуфинальный матч может состояться 26 марта.
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