Матч между «Зенитом» и «Калевом» перенесён с 25 марта на 15 апреля

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и таллинским «Калевом» перенесён с 25 марта на 16 апреля, сообщает пресс-служба «Зенита» в своём «твиттере». Причины подобного решения пока не сообщаются. «Официально: матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Калев», изначально запланированный на 25 марта состоится в понедельник, 16 апреля», — гласит сообщение пресс-службы санкт-петербургского клуба. Стоит отметить, что в случае победы «Зенита» в четвертьфинальном противостоянии Еврокубка с «Реджо-Эмилия», третий полуфинальный матч может состояться 26 марта.