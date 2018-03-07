Брюно Женезьо: Уверен, «Лион» ждет успех в матче с ЦСКА 

Виктор Гончаренко: «Лион» во всех матчах забивает и пропускает
«В матче с ЦСКА нам нужно проявить тактическую дисциплину. Мои игроки очень талантливы. Уверен, что нас ждет успех в завтрашнем матче. Мы приехали в Москву за победой. А в ЦСКА прекрасный коллектив, это сильная команда. У них хорошие нападающие, быстрые игроки на флангах. Но у нас есть все возможности, чтобы добиться того результата, на который мы надеемся», — приводит РИА «Новости» слова Женезьо.
Встреча состоится в четверг в Москве и начнется в 21:00 мск. Ответная игра пройдет 15 марта в Лионе.