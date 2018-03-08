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Энтони Дэвис травмировал голеностопный сустав в матче с «Сакраменто»
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Энтони Дэвис травмировал голеностопный сустав в матче с «Сакраменто» 

Спорт-Экспресс 8 марта 2018
Форвард «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис травмировал левый голеностопный сустав во время регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто» (114:101). Он подвернул ногу в третьей четверти, после чего покинул площадку и не вернулся в игру.
По информации The Advocate, завтра Дэвис пройдет МРТ-обследование. При этом рентген не выявил серьезного повреждения у 24-летнего игрока.
В нынешнем сезоне Дэвис провел 57 матчей, в которых набрал 28,3 очка, делал 11,2 подборов и 2,4 передачи.
Uh oh. Anthony Davis to the locker room. pic.twitter.com/O29OWvECBs
— Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 8 марта 2018 г.
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