Энтони Дэвис травмировал голеностопный сустав в матче с «Сакраменто»

Форвард «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис травмировал левый голеностопный сустав во время регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто» (114:101). Он подвернул ногу в третьей четверти, после чего покинул площадку и не вернулся в игру.

По информации The Advocate, завтра Дэвис пройдет МРТ-обследование. При этом рентген не выявил серьезного повреждения у 24-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 57 матчей, в которых набрал 28,3 очка, делал 11,2 подборов и 2,4 передачи.

Uh oh. Anthony Davis to the locker room. pic.twitter.com/O29OWvECBs

— Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 8 марта 2018 г.