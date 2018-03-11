OHL: Андрей Свечников продлил результативную серию до 20 матчей, Соколов — до 13

«Бэрри Колтс» переиграл «Питерборо Питс» (6:4) в очередном матче регулярного чемпионата молодёжной лиги Онтарио. Второй звездой встречи был признан российский нападающий победителей Дмитрий Соколов

Соколов оформил дубль и продлил результативную серию до 13 матчей. Всего на его счету стало 90 (48+42) очков в 61 матче сезона. Он занимает пятое место в списке бомбардиров лиги и лидирует в снайперской гонке.

Его одноклубник Андрей Свечников набрал 2 (0+2) очка и продлил результативную серию до 20 матчей. В последний раз хоккеист уходил со льда без набранных очков 13 января. Всего у него стало 66 (37+29) очков в 41 матче сезона.