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OHL: Андрей Свечников продлил результативную серию до 20 матчей, Соколов — до 13
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OHL: Андрей Свечников продлил результативную серию до 20 матчей, Соколов — до 13 

Чемпионат.com 11 марта 2018
«Бэрри Колтс» переиграл «Питерборо Питс» (6:4) в очередном матче регулярного чемпионата молодёжной лиги Онтарио. Второй звездой встречи был признан российский нападающий победителей Дмитрий Соколов.
Соколов оформил дубль и продлил результативную серию до 13 матчей. Всего на его счету стало 90 (48+42) очков в 61 матче сезона. Он занимает пятое место в списке бомбардиров лиги и лидирует в снайперской гонке.
Его одноклубник Андрей Свечников набрал 2 (0+2) очка и продлил результативную серию до 20 матчей. В последний раз хоккеист уходил со льда без набранных очков 13 января. Всего у него стало 66 (37+29) очков в 41 матче сезона.
Одну из шайб в стане соперников забросилНикита Коростелёв, продливший результативную серию до трёх игр. Коростелёв нанёс 10 бросков по воротам.
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