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Леброн Джеймс: «Вероятно, сейчас показываю наивысший уровень игры за все время»
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Леброн Джеймс: «Вероятно, сейчас показываю наивысший уровень игры за все время» 

Спорт-Экспресс 8 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс считает, что сейчас демонстрирует свою лучшую форму в карьере. В нынешнем сезоне в регулярном чемпионате НБА он провел 64 матча, в среднем набирая 27 очков за игру и делая 8,4 подбора.
— Думаю, это мой наивысший уровень игры за все время, — заявил в эфире SportsCenter Джеймс. — Я говорю так, оценивая свое физическое состояние, образ мышления, подход к игре. Я думаю, мне повезло, что команда помогает раскрываться. Ценю это, не принимая как само собой разумеющееся.
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