«Химки» уступили итальянскому «Милану» в матче баскетбольной Евролиги 

В матче 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги российские «Химки» на своей площадке потерпели поражение от итальянского «Милана» со счётом 77:86. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал американский защитник Эндрю Гаудлок, набравший 26 очков. У проигравших 24 баллами отметился его коллега по амплуа Алексей Швед.
Несмотря на поражение, команда Георгиоса Барцокаса осталась на седьмой строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата Евролиги и сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф турнира.
Ранее сообщалось, что российские клубы УНИКС и «Зенит» проиграли первые матчи четвертьфинальных серий баскетбольного Еврокубка.