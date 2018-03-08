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Баскетболисты «Химок» проиграли «Милану» в матче регулярного чемпионата Евролиги
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Баскетболисты «Химок» проиграли «Милану» в матче регулярного чемпионата Евролиги 

Р-Спорт 8 марта 2018
МЫТИЩИ (Московская область), 8 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили итальянскому «Милану» в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, прошедшая в четверг в Мытищах, завершилась со счетом 86:77 (30:20, 19:19, 12:23, 25:15) в пользу «Милана». В составе победителей самым результативным стал Эндрю Гудлок, в активе которого 26 очков. У проигравших 24 очка набрал Алексей Швед. «Милан» одержал девятую победу в 25 матчах, а «Химки» потерпели 11-е поражение.
В следующем туре «Милан» 13 марта примет мадридский "Реал", а «Химки» 15 марта сыграют в гостях с тель-авивским «Маккаби».
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