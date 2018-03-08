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25 очков Суботича не спасли «Калев» от поражения в матче с ВЭФ
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25 очков Суботича не спасли «Калев» от поражения в матче с ВЭФ 

Чемпионат.com 8 марта 2018
В Риге завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный ВЭФ принимал таллинский «Калев». Гости уверенно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 22:14. Но уже в следующие две десятиминутки ВЭФ не только отыграл отставание, но и вышел вперёд. Перед заключительным игровым отрезком хозяева вели с разницей в 6 очков.
Невзирая на попытки «Калева» отыграться, ВЭФ удержал преимущество, оформив победу со счётом 87:83. Самым результативным в составе победителей стал Кен Браун, набравший 23 очка. У «Калева» 25 очков в активе Бояна Суботича.
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