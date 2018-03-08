25 очков Суботича не спасли «Калев» от поражения в матче с ВЭФ

В Риге завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный ВЭФ принимал таллинский «Калев». Гости уверенно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 22:14. Но уже в следующие две десятиминутки ВЭФ не только отыграл отставание, но и вышел вперёд. Перед заключительным игровым отрезком хозяева вели с разницей в 6 очков.