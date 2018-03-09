26 очков Козёра помогли «Реалу» обыграть «Панатинаикос» 

«Реал» одержал домашнюю победу над «Панатинаикосом» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева отдали грекам лишь первую четверть, проиграв её со счётом 18:19. В дальнейшем мадридцы завладели инициативу, наращивая преимущество от четверти к четверти.
В конечном итоге хозяева оформили победу со счётом 92:75. Самым результативным в составе победителей стал защитник Фабьен Козёр, набравший 26 очков, 15 очков, 5 подборов и 5 передач на счету Факундо Кампаццо. У «Панатинаикоса» 23 очка в активе Майка Джеймса.