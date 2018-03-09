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«Шарлотт» уступил «Бруклину», потерпев пятое поражение подряд
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«Шарлотт» уступил «Бруклину», потерпев пятое поражение подряд 

Чемпионат.com 9 марта 2018
В первом матче очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Шарлотт Хорнетс» на домашнем паркете уступил «Бруклин Нетс» со счётом 111:125 (29:35, 30:30, 26:31, 26:29). Это поражение стало для «Шарлотт» пятым подряд. «Бруклин» одержал первую победу в пяти матчах.
Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник «Бруклина» Аллен Краббе, набравший 29 очков. Форвард «Нетс» Рондэй Холлис-Джефферсон оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.
Российский центровой «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов пропустил седьмой матч подряд.
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