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«Зенит» победил «Реджо-Эмилию» и сравнял счёт в серии, Воронов набрал 22 очка
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«Зенит» победил «Реджо-Эмилию» и сравнял счёт в серии, Воронов набрал 22 очка 

Чемпионат.com 9 марта 2018
«Зенит» на домашнем паркете победил «Реджо-Эмилию» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка, сравняв таким образом счёт в серии.
Подопечные Карасёва выиграли первую четверть со счётом 20:18, однако уже в следующие десять минут матча упустили лидерство. На перерыв команды ушли при счёте 39:35 в пользу гостей. Во второй половине матча «Зенит» вновь перехватил инициативу в матче и не упускал её до самого конца. В конечном итоге хозяева оформили победу со счётом 91:77.
Самым результативным в составе победителей стал Евгений Воронов, набравший 22 очка и совершивший 8 подборов. У «Реджо-Эмилии» по 13 очков набрали Манучар Маркоишвили и Джулиан Райт.
Решающий матч серии «Зенит» — «Реджо-Эмилия» состоится 12 марта в Италии.
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