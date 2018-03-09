Димитрис Итудис: «Уникаха»— хорошая команда с отличным сочетанием опытных и молодых игроков"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высоко оценил «Уникаху» — предстоящего соперника армейцев по регулярному чемпионату Евролиги. Греческий специалист отметил, что армейцам понадобятся концентрация, мотивация и настрой в этом матче. Напомним, что российский клуб уже обеспечил себе место в плей-офф Евролиги.

— Нам предстоит очередной тяжелый матч, — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. — «Уникаха» все еще активно борется за место в зоне плей-офф. Это хорошая команда, с отличным сочетанием опытных и молодых игроков. Нам понадобятся концентрация, мотивация и настрой в этом матче. Так мы и подходим к игре.

Встреча между ЦСКА и «Уникахой» пройдет сегодня, 9 марта, в Москве. Начало — 20.00 по московскому времени.