Элиас Петтерссон обновил рекорд Швеции сезона-1975/76 по количеству набранных очков в возрасте до 20 лет 

Нападающий «Векше» Элиас Петтерссон набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата Швеции против «Мальме» и обновил национальный рекорд. 19-летний хоккеист стал рекордсменом лиги по количеству набранных очков в возрасте до 20 лет.
На его счету 55 (23+32) очков в 42 играх. По этому показателю он обошел Кента Нильссона, который в сезоне-1975/76 записал на свой счет 54 очка. Ранее Петтерссон, являющийся проспектом «Ванкувера», обошел таких игроков, как Петер Форсберг, братья Седины, Маркус Нэслунд и Никлас Бэкстрем.