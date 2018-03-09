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Элиас Петтерссон обновил рекорд Швеции сезона-1975/76 по количеству набранных очков в возрасте до 20 лет
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Элиас Петтерссон обновил рекорд Швеции сезона-1975/76 по количеству набранных очков в возрасте до 20 лет 

Спорт-Экспресс 9 марта 2018
Нападающий «Векше» Элиас Петтерссон набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата Швеции против «Мальме» и обновил национальный рекорд. 19-летний хоккеист стал рекордсменом лиги по количеству набранных очков в возрасте до 20 лет.
На его счету 55 (23+32) очков в 42 играх. По этому показателю он обошел Кента Нильссона, который в сезоне-1975/76 записал на свой счет 54 очка. Ранее Петтерссон, являющийся проспектом «Ванкувера», обошел таких игроков, как Петер Форсберг, братья Седины, Маркус Нэслунд и Никлас Бэкстрем.
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