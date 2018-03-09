Конте: «У нас всё нормально с уверенностью в своих силах»

Наставник «Челси» Антонио Конте выступил на пресс-конференции в преддверии матча 30-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

"У нас все нормально с уверенностью в своих силах. Когда проигрываешь несколько матчей подряд, это нелегко в плане уверенности. Мы очень хорошо работаем, как и всегда, и завтра мы увидим, будем ли достаточно хороши, чтобы набрать 3 очка в этом матче.

"Кристал Пэлас" проиграл последние пару матчей и заслуживал большего в играх с «Тоттенхэмом» и «МЮ». Мы должны сыграть очень внимательно. Нам необходимо провести хороший матч и набрать 3 очка, но нужно помнить, что мы играем с очень хорошей командой, в составе которой есть талантливые игроки.

Команды, идущие выше нас в таблице, набрали хороший ход. Нам важно не терять очки в любых матчах, а потом постараться использовать матчи, в которых нам придется сыграть дома с прямыми конкурентами", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

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