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Бенитес: «Теперь каждый матч для нас как финал»
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Бенитес: «Теперь каждый матч для нас как финал» 

Евро-футбол.Ру 9 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес выступил на пресс-конференции в преддверии матча 30-го тура АПЛ против «Саутгемптона».
"Для нас важна каждая игра. Матч против «Саутгемптона» — важнейший, потому что следующий в календаре. Теперь каждый матч для нас как финал. Важно набирать очки в матчах с командами, которые находятся близко к нам в турнирной таблице.
Думаю, 40 очков хватит для выживания в Премьер-лиге, но посмотрим, что нас ждет в апреле или мае. Я очень разочарован нашим положением, хотелось бы находиться выше. У нас хорошая команда, которой сильно не хватает опыта. Во многих матчах мы достойно играли, но не набирали заслуженных очков", — цитирует Бенитеса Sky Sports.
После 29 туров АПЛ «Ньюкасл» расположился на 16 месте с 29 очками в активе — лишь в двух очках от зоны вылета.
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