Бенитес: «Теперь каждый матч для нас как финал»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес выступил на пресс-конференции в преддверии матча 30-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

"Для нас важна каждая игра. Матч против «Саутгемптона» — важнейший, потому что следующий в календаре. Теперь каждый матч для нас как финал. Важно набирать очки в матчах с командами, которые находятся близко к нам в турнирной таблице.

Думаю, 40 очков хватит для выживания в Премьер-лиге, но посмотрим, что нас ждет в апреле или мае. Я очень разочарован нашим положением, хотелось бы находиться выше. У нас хорошая команда, которой сильно не хватает опыта. Во многих матчах мы достойно играли, но не набирали заслуженных очков", — цитирует Бенитеса Sky Sports.

После 29 туров АПЛ «Ньюкасл» расположился на 16 месте с 29 очками в активе — лишь в двух очках от зоны вылета.