Ещё
Старт матча «Майнц» — «Шальке» был отложена из-за фанатов хозяев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Старт матча «Майнц» — «Шальке» был отложена из-за фанатов хозяев 

Евро-футбол.Ру 9 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Фанаты «Майнца» устроили пиро-шоу перед матчем чемпионата Германии против «Шальке».
Из-за задымления поля судья матча Феликс Брых отложил начало встречи на шесть минут.
На нашем сайте вы можете читать текстовую трансляцию матча «Майн» — «Шальке».
Евро-футбол.Ру: последние новости
Гамшик не теряет надежды на скудетто Россия обновила рекорд по набранным очкам в еврокубках Инфантино: "Если бы сборная России принимала допинг, результаты были бы лучше, шутка"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение