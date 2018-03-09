«Дарушшафака» вышла в полуфинал Еврокубка и может встретиться с УНИКСом 

Турецкая «Дарушшафака» одержала выездную победу над «Будучностью» во втором четвертьфинальном поединке серии плей-офф Еврокубка и гарантировала себе выход в полуфинал турнира.
Команда Дэвида Блатта сильно провела первую половину встречи, выиграв её со счётом 39:26. Во второй половине черногорцы пытались отыграться, но всё, на что хватило времени «Будучности» — сократить отставание в счёте. Победа «Дарушшафаки» 78:71.
Самым результативным в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 22 очка. В полуфинале «Дарушшафака» встретится с победителем пары «Бавария» — УНИКС.