Ещё
«Дарушшафака» вышла в полуфинал Еврокубка и может встретиться с УНИКСом
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Дарушшафака» вышла в полуфинал Еврокубка и может встретиться с УНИКСом 

Чемпионат.com 9 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Турецкая «Дарушшафака» одержала выездную победу над «Будучностью» во втором четвертьфинальном поединке серии плей-офф Еврокубка и гарантировала себе выход в полуфинал турнира.
Команда Дэвида Блатта сильно провела первую половину встречи, выиграв её со счётом 39:26. Во второй половине черногорцы пытались отыграться, но всё, на что хватило времени «Будучности» — сократить отставание в счёте. Победа «Дарушшафаки» 78:71.
Самым результативным в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 22 очка. В полуфинале «Дарушшафака» встретится с победителем пары «Бавария» — УНИКС.
Чемпионат.com: последние новости
«Орландо» победил «Милуоки», прервав серию из пяти поражений Маркканен и Данн не помогут «Чикаго» в матче с «Кливлендом» Добровольский: не думаю, что «Локомотив» выиграет 4:0
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение