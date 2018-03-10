«Индиана» не оставила шансов «Атланте» 

В Индианаполисе в «Банкерс Лайф Филдхаус» завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Атлантой Хоукс». Хозяева одержали разгромную победу — 112:87 (34:15, 19:22, 34:26, 25:24).
В составе «Индианы» лучшим стал центровой Майлз Тёрнер, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов. В активе Бояна Богдановича 21 очко. Кори Джозеф набрал 18 очков, Виктор Оладипо — 17. У «Атланты» самым результативным стал Тайлер Дорси, отметившийся 18 очками. Деннис Шрёдер набрал 15 очков, Майк Мускала — 12.