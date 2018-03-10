«Индиана» не оставила шансов «Атланте»

В Индианаполисе в «Банкерс Лайф Филдхаус» завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Атлантой Хоукс». Хозяева одержали разгромную победу — 112:87 (34:15, 19:22, 34:26, 25:24).