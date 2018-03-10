«Нью-Орлеан» без Дэвиса прервал 10-матчевую победную серию в матче с «Вашингтоном» 

«Вашингтон Уизардс» в гостях победил «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 116:97, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным стал Отто Портер, набравший 19 очков. У «Пеликанс» Дариус Миллер отличился 20-ю баллами.
Главная звезда «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис из-за травмы не участвовал в матче.
"Пеликанс" прервали 10-матчевую победную серию. Для «Вашингтона» эта виктория стала второй подряд.
НБА. Регулярный чемпионат "Нью-Орлеан Пеликанс" (Новый Орлеан) — «Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — 97:116 (19:22, 21:31, 24:30, 35:33)