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«Милуоки» крупно победил «Мемфис», в активе Миддлтона 24 очка
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«Милуоки» крупно победил «Мемфис», в активе Миддлтона 24 очка 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Фото: Букмекеры.рф
В матче регулярного чемпионата НБА «Милоуки Бакс» оказался сильнее «Мемфис Гриззлиз». Встреча состоялась в Мемфисе в «ФедЭксФоруме» и завершилась победой гостей со счётом 121:103 (32:24, 32:26, 26:23, 31:30).
Самым результативным игроком стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 24 очка. Яннис Адетокунбо оформил 20 очков, Брэндон Дженнингс — 16. В активе Эрика Бледсо 14 очков. В составе «Гриззлиз» самым результативным стал центровой Марк Газоль, оформивший 17 очков. Джерел Мартин, Диллон Брукс и Бен Маклемор набрали по 16 очков.
«Мемфис Гриззлиз» проиграли в 18-й раз подряд.
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