«Милуоки» крупно победил «Мемфис», в активе Миддлтона 24 очка

В матче регулярного чемпионата НБА «Милоуки Бакс» оказался сильнее «Мемфис Гриззлиз». Встреча состоялась в Мемфисе в «ФедЭксФоруме» и завершилась победой гостей со счётом 121:103 (32:24, 32:26, 26:23, 31:30).

«Мемфис Гриззлиз» проиграли в 18-й раз подряд.