«Нью-Орлеан» уступил «Вашингтону», прервав 10-матчевую победную серию 

В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча, состоявшаяся в Нью-Орлеане в «Смути Кинг-центре», завершилась со счётом 116:97 (22:19, 31:19, 30:24, 33:35) в пользу гостей.
Самым результативным матча стал игрок «Пеликанс» Дариус Миллер, набравший 20 очков. Его одноклубник Шейк Диалло оформил 14 очков. Рэджон Рондо оформил 11 очков. В составе «Вашингтона» лучшим стал Отто Портер, который записал на свой счёт 19 очков. Маркиф Моррис набрал 17 очков, Брэдли Бил — 16.
«Нью-Орлеан Пеликанс» прервал 10-матчевую победную серию.