«Нью-Орлеан» уступил «Вашингтону», прервав 10-матчевую победную серию

В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча, состоявшаяся в Нью-Орлеане в «Смути Кинг-центре», завершилась со счётом 116:97 (22:19, 31:19, 30:24, 33:35) в пользу гостей.

«Нью-Орлеан Пеликанс» прервал 10-матчевую победную серию.