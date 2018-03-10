«Уникс» взял реванш у «Баварии» в Кубке Европы

Казанскому «Униксу» надо было побеждать в домашних стенах после гостевого поражения от «Баварии», чтобы продолжить в борьбу в ¼ финала Кубка Европы.

К большому перерыву хозяева уступали немцам десять очков (30:40). Но в третьей четверти «Уникс» преобразился и, наконец, усилиями Хоакина Колома забросил первый трехочковый. Рывок казанских баскетболистов удался (8 очков против 0) помог сократить отставание до минимума.

В эти минуты «горячим» на площадке был Эджим, который даже умудрился уронить рекламный электронный щит на скамейку запасных «Баварии». За минуту до окончания третьего отрезка матча Трушкин вывел «Уникс» вперед — 54:52.

В заключительной четверти Стефан Ласме укрепляет преимущество казанского клуба до пяти очков. «Добавляет» Смит, и разрыв увеличивается до восьми баллов. Немцы занервничали и стали ощибаться, чем и воспользовался «Уникс». Итог — 80:73.

Самым результативным в составе казанской команды стал Колом, набравший 15 очков. «Мы стали прессинговать, играть лучше в защите, давить по всей площадке, — заявил главный тренер „Уникса“ Димитрис Прифтис . — Это помогло в нападении, и мы нашли возможность забивать легкие мячи, особенно в быстрых отрывах. Благодарю игроков за вторую половину».

Счет в серии до двух побед стал 1:1. Решающий матч состоится в Германии 14 марта.