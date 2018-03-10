Д. Кулагин — MVP вторых четвертьфинальных матчей Еврокубка

Защитник «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин стал самым ценным игроком вторых четвертьфинальных матчей Еврокубка, сообщает официальный сайт турнира. В выездном поединке с «Гран Канарией» ему удалось набрать 32 очка (при 50% реализации трёхочковых и 100% реализации штрафных) и собрать 4 подбора. Кроме того, Кулагин заставил соперников сфолить на себе 9 раз. Его рейтинг эффективности составил «34». Усилия защитника помогли его команде одержать вторую победу в серии (80:59) и оформить выход в полуфинал турнира.

Лучшие моменты в исполнении Дмитрия Кулагина в матче с «Гран Канарией» можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.