Швед и еще шесть игроков «Химок» пропустят матч с «Астаной» 

Игроки «Химок» Алексей Швед, Томас Робинсон, Энтони Гилл, Тайлер Ханикатт, Андрей Зубков, Дмитрий Соколов и Марко Тодорович пропустят завтрашний матч в Единой лиге ВТБ против «Астаны», сообщает пресс-служба подмосковной команды.
Швед — самый результативный игрок турнира — испытывает боль в голеностопе, Робинсона беспокоит рука, а Гилл заболел. Ханикатт, Зубков и Соколов травмированы, Тодорович не заявлен.
"Химки" выйдут на игру вдесятером, включая молодых Тимофея Якушина и Сергея Клюева. «Химки» занимают пятое место в Единой лиге ВТБ, «Астана» идет восьмой.