«Мемфис» с разгромным счётом уступил «Далласу», потерпев 17-е поражение подряд

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Даллас Маверикс» на домашнем паркете разгромил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 114:80 (31:13, 25:17, 28:33, 30:17). Для гостей поражение стало 17-м подряд в этом сезоне.

Самым результативным игроком матча в составе обеих команд стал лёгкий форвард «Маверикс» Харрисон Барнс , набравший 25 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 10 передач оформил центровой «Далласа» Дуайт Пауэлл

В составе «Мемфиса» лучшим по статистике стал форвард Диллон Брукс. В его активе 17 очков.