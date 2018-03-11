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«Мемфис» с разгромным счётом уступил «Далласу», потерпев 17-е поражение подряд
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«Мемфис» с разгромным счётом уступил «Далласу», потерпев 17-е поражение подряд 

Чемпионат.com 11 марта 2018
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Даллас Маверикс» на домашнем паркете разгромил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 114:80 (31:13, 25:17, 28:33, 30:17). Для гостей поражение стало 17-м подряд в этом сезоне.
Самым результативным игроком матча в составе обеих команд стал лёгкий форвард «Маверикс» Харрисон Барнс, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 10 передач оформил центровой «Далласа» Дуайт Пауэлл.
В составе «Мемфиса» лучшим по статистике стал форвард Диллон Брукс. В его активе 17 очков.
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