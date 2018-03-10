Роуз может дебютировать за «Миннесоту» в матче с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий защитник Деррик Роуз, подписавший контракт до конца сезона с «Миннесотой Тимбервулвз» 8 марта, может дебютировать за новую команду в воскресенье, 11 марта. В этот день коллектив из Миннеаполиса проведёт домашнюю встречу с «Голден Стэйт Уорриорз», старт поединка в 22:30 (мск).

«Тренер «Миннесоты» Тибодо сказал, что если сложится ситуация, при которой Роуз сможет помочь команде, он сыграет в матче с «Голден Стэйт», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ник Фрейделл.

Нынешний чемпионат Роуз начинал в составе «Кливленд Кавальерс». Перед дедлайном он был выменян в «Юту Джаз», однако там он не получил шанса и был отчислен практически сразу после оформления трёхсторонней сделки.