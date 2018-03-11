«Майами» без Уайтсайда разгромил «Вашингтон» 

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» на домашнем паркете разгромил «Вашингтон Уизардс» со счётом 129:102 (26:20, 34:28, 43:28, 26:26). Хозяева проводили встречу без основного центрового Хассана Уайтсайда, однако это не помешало им провести одну из лучших игр в сезоне.
Самым результативным игроком матча в составе обеих команд стал защитник «Вашингтона» Джоди Микс, набравший 23 очка.
В составе «Майами» дабл-дабл в активе форварда Келли Олиника (13 очков и 11 подборов). На счету Джеймса Джонсона 20 очков.