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«Химки» без Шведа проиграли «Астане»
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«Химки» без Шведа проиграли «Астане» 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: Газета.Ru
«Химки» уступили казахстанской «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 84:79 в пользу хозяев. В составе победителей самыми результативными игроками стали Ике Удано и Малкольм Грант, набравшие по 16 очков.
Лидер «Химок» Алексей Швед не принимал участия в матче из-за проблем с голеностопом.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат "Астана" (Казахстан, Астана) — «Химки» (Россия, Химки) — 84:79 (29:16, 17:22, 26:16, 12:25)
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