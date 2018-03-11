«Химки» без Шведа проиграли «Астане»

«Химки» уступили казахстанской «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 84:79 в пользу хозяев. В составе победителей самыми результативными игроками стали Ике Удано и Малкольм Грант, набравшие по 16 очков.

Лидер «Химок» Алексей Швед не принимал участия в матче из-за проблем с голеностопом.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат "Астана" (Казахстан, Астана) — «Химки» (Россия, Химки) — 84:79 (29:16, 17:22, 26:16, 12:25)