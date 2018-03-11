Баскетболисты «Спартака-Приморье» повторили свой рекорд результативности 2011 года

Они выиграли во Владивостоке.

«Спартак-Приморье» одержал крупную победу над «Купол-Родниками» в домашнем мачте регулярного чемпионата Суперлиги — 110:77. Самым результативным игроком в составе приморской команды стал Виктор Заряжко , набравший 18 очков, дабл-дабл у Артема Бутянковса — 14 очков + 10 подборов. В составе гостей у экс-игрока приморской команды Игоря Самсонова 23 очка, сообщает пресс-служба «Спартака-Приморье».

Суперлига — Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) — «Купол-Родники» (Ижевск) — 110:77 (32:13, 32:20, 24:15, 22:29)

«Спартак-Приморье»: Заряжко — 18 очков (5 подборов, 6 передач, 1 перехват, 1 блокшот), Кривошеев — 14 (9 подборов, 1 перехват), Бутянковс — 14 (10 подборов, 1 передача, 1 перехват), Разумов — 13 (7 подборов, 3 передачи, 3 перехвата), Савельев — 12 (1 подбор, 2 передачи, 1 перехват), Смыгин — 12 (4 подбора, 5 передач), Матеюнас — 10 (2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата), Митчелл — 7 (2 передачи, 2 перехвата), Бабайлов — 6 (3 перехвата), Гетманов — 4 (1 подбор), Браницкий — (2 подбора).

Всего в отчетном матче семеро игроков приморской команды отметились двузначной результативностью, а в этой игре «Спартак-Приморье» повторил свой рекорд результативности 2011 года, но тогда, чтобы обыграть «Союз» со счетом 110:103, потребовался овертайм.

Бревнов и Карпеко стартовали с рывка «5:0», но затем Савельев, Бутянковс, Заряжко, Разумов и Смыгин ответили — «19:1». А всего за первую четверть «Спартак» набрал 32 очка, столько же и во второй, а всего за первую половину пропустил — 33 и вел к большому перерыву «+31»!

Во второй половине на первый план вышли Бутянковс и Кривошеев, которые из «краски» на двоих набрали 14 очков только за пять минут третьей четверти. А к концу десятиминутки «трешки» Матеюнаса и Смыгина увеличили отрыв до 40 очков. В заключительном периоде «Спартак» сбился на задаче набрать сотню, потерял атаки в попытках заработать первые очки Браницким и не справился с Самсоновым. Но первую задачу выполнил Гетманов, забив в проходе с фолом — 101:61, Браницкий так и не реализовал шесть попыток из шести, а бывший игрок «Спартака» вышел в лидеры Суперлиги по набранным очкам.

Следующие матчи «Спартак-Приморье» проведет на выезде. 19 марта приморская команда сыграет с «Рязанью», а 22 марта — с «Самарой». А затем вернется во Владивосток, где 31 марта проведет заключительный матч регулярного чемпионата с «Иркутом»

— Спасибо ребятам за игру и болельщикам, что поддерживали нас, надеюсь, что мы их порадовали! Сегодня у нас много что получалось и в защите, и в атаке. Игроки были хорошо настроены на игру, старались играть на максимум.

Валерий Конотопов, главный тренер БК «Купол-Родники»:

— Сегодня мы провалили игру, не получилось у нас пройти прессинг, совершили много нелепых потерь, поэтому получился провал. Для нас это неприятно. Пропустили много трехочковых и не справились с Бутянковсом. Тяжело было остановить соперника, видно, что «Спартак-Приморье» готов к плей-офф. Мы в плей-офф не попали, но все равно бьемся в каждой игре и уже думаем о подготовке к следующему сезону.