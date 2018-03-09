Евролига. 9 марта. ЦСКА обыграл «Уникаху» — 101:76

На домашней площадке армейцы растоптали крепкую «Уникаху».

ЦСКА решил многие вопросы в регулярном чемпионате Евролиги: «армейцы» уверенно идут на первом месте в турнирной таблице и уже сильно заранее гарантировали себе участие в матчах плей-офф. Казалось бы, самое время немного успокоиться, может быть, сэкономить силы, оставив на апрель и середину мая. Но это не про ЦСКА.

Красно-синие набрали такой ход в сезоне, что буквально проходятся по соперникам катком. Их не перестало беспокоить, кто именно играет по ту сторону площадки и насколько ладится собственная игра. И им уж абсолютно точно наплевать на моральное состояние оппонента и его отдельных игроков. «Уникаха» в отдельно взятом матче может доставить проблемы любой команде. Собственно, первый матч в Испании против армейцев это показал. Итоговая разница в девять очков и упорное сражение по ходу всего матча настраивали болельщиков на интересную борьбу и очередную домашнюю проверку боем. Стоило, правда, заранее сделать скидку на то, что подопечные Итудиса дома проигрывать очень не любят: из пяти поражений нынешнего сезона четыре случились на выезде.

Начался же матч для хозяев без раскачки. Сначала привычно был активен Курбанов, набравший семь очков подряд, после чего именно россиянин своими передачами активировал Родригеса, разродившегося двумя дальними попаданиями — 13:5 после четырёх с половиной минут. Де Коло появился на паркете лишь в самой концовке первого игрового отрезка, и на то, чтобы отметиться набранными очками, у него попросту не было достаточно времени. Но разве время было когда-то проблемой для французского мушкетёра? Нандо не сыграл и половины матча (всего 17 минут и 40 секунд), став самым результативным — внимание! — с 23 очками. Защитник ЦСКА просто исключил промахи, отправив в цель все четыре броска со средней и 5 из 6 с дальней дистанции. Фантастика!

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