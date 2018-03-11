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«Ахмат» — ЦСКА — 0:3 (обзор)
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«Ахмат» — ЦСКА — 0:3 (обзор) 

Soccer News 11 марта 2018
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 21-го тура чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА (0:3).
Видео: «Ахмат» — ЦСКА.
Не пропустите: ЦСКА громит «Ахмат» в Грозном и выходит на второе место в чемпионате. | http://soccernews.ru
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"Арсенал" всегда выходил в следующий раунд еврокубков, выиграв первый матч с преимуществом в два мяча Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата" "Вердер" дома разобрался с "Кёльном"
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