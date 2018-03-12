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Малкин сократил отставание от лидера гонки бомбардиров Кучерова до одного очка
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Малкин сократил отставание от лидера гонки бомбардиров Кучерова до одного очка 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Даллас Старз» (3:1). 31-летний россиянин набрал 87 (39+48) очков в нынешнем сезоне, он занимает второе место в гонке бомбардиров и сократил отставание от лидера зачёта Никиты Кучерова до одного очка. На счету нападающего «молний» 88 (24+54) очков. Также Малкин занимает третье место в списке снайперов, отставая от Александра Овечкина и Патрика Лайне на один гол.
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