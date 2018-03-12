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Энтони Дэвис стал 27-м игроком НБА, оформившим трипл-дабл с 10 блок-шотами
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Энтони Дэвис стал 27-м игроком НБА, оформившим трипл-дабл с 10 блок-шотами 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис набрал 25 очков, совершил 11 подборов и поставил 10 блок-шотов в матче регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз». Таким образом, он стал 27-м игроком в истории лиги и первым среди баскетболистов «Нью-Орлеана», оформившим трипл-дабл с 10 блок-шотами. Кроме того, Дэвис, для которого этот трипл-дабл стал первым в карьере, установил новый рекорд организации по количеству блок-шотов за поединок.
Встреча завершилась домашним поражением «Пеликанс» со счётом 99:116.
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