Энтони Дэвис стал 27-м игроком НБА, оформившим трипл-дабл с 10 блок-шотами 

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис набрал 25 очков, совершил 11 подборов и поставил 10 блок-шотов в матче регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз». Таким образом, он стал 27-м игроком в истории лиги и первым среди баскетболистов «Нью-Орлеана», оформившим трипл-дабл с 10 блок-шотами. Кроме того, Дэвис, для которого этот трипл-дабл стал первым в карьере, установил новый рекорд организации по количеству блок-шотов за поединок.
Встреча завершилась домашним поражением «Пеликанс» со счётом 99:116.