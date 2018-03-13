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«Бостон» рассчитывает, что Ирвинг вернётся в строй со дня на день
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«Бостон» рассчитывает, что Ирвинг вернётся в строй со дня на день 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг должен вернуться к матчам в Национальной баскетбольной ассоциации со дня на день, сообщает баскетбольный инсайдер Адриан Войнаровски. Напомним, из-за болей в колене защитник не вышел на вторую половину матча регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс». Позднее игрок заявил, что вполне готов пропустить продолжительный период ради полного восстановления.
В настоящее время в команде не знают точных сроков восстановления разыгрывающего, но подчёркивают, что ожидают его возвращения на паркет уже в ближайших играх.
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