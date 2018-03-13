«Бостон» рассчитывает, что Ирвинг вернётся в строй со дня на день

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг должен вернуться к матчам в Национальной баскетбольной ассоциации со дня на день, сообщает баскетбольный инсайдер Адриан Войнаровски . Напомним, из-за болей в колене защитник не вышел на вторую половину матча регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс». Позднее игрок заявил, что вполне готов пропустить продолжительный период ради полного восстановления. В настоящее время в команде не знают точных сроков восстановления разыгрывающего, но подчёркивают, что ожидают его возвращения на паркет уже в ближайших играх.