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Маршанд пропустил матч с «Чикаго» из-за травмы верхней части тела
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Маршанд пропустил матч с «Чикаго» из-за травмы верхней части тела 

Советский спорт 12 марта 2018
Форвард «Бостона» Брэд Маршанд пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (1:3) из-за травмы верхней части тела, сообщает ESPN.
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За день до этого «Бостон» также играл с «Чикаго» (7:4), и во время первого периода 29-летний канадец столкнулся с форвардом «черных ястребов» Энтони Дюклером, который покинул лед, с помощью партнеров и предположительно выбыл на две недели. Маршанд продолжил игру и завершил ее с двумя результативными передачами.
«Это из-за столкновения с Дюклером прошлым вечером, — заявил главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди. — Не знаем, насколько серьезно повреждение. Просто перед игрой выяснилось, что он не сможет сыграть. Посмотрим, будет ли он готов ко вторнику».
Напомним, Маршанд является лучшим бомбардиром «Бостона», набрав 69 (29+40) очков в 53 матчах.
Следующий матч «Бостон» проведет в ночь на среду в гостях с «Каролиной».
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