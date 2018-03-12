Маршанд пропустил матч с «Чикаго» из-за травмы верхней части тела

Форвард «Бостона» Брэд Маршанд пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (1:3) из-за травмы верхней части тела, сообщает ESPN.

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За день до этого «Бостон» также играл с «Чикаго» (7:4), и во время первого периода 29-летний канадец столкнулся с форвардом «черных ястребов» Энтони Дюклером, который покинул лед, с помощью партнеров и предположительно выбыл на две недели. Маршанд продолжил игру и завершил ее с двумя результативными передачами.

«Это из-за столкновения с Дюклером прошлым вечером, — заявил главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди . — Не знаем, насколько серьезно повреждение. Просто перед игрой выяснилось, что он не сможет сыграть. Посмотрим, будет ли он готов ко вторнику».

Напомним, Маршанд является лучшим бомбардиром «Бостона», набрав 69 (29+40) очков в 53 матчах.

Следующий матч «Бостон» проведет в ночь на среду в гостях с «Каролиной».