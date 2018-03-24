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Кайл Лоури оформил третий трипл-дабл в сезоне
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Кайл Лоури оформил третий трипл-дабл в сезоне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Разыгрывающий защитник «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (116:112) оформил третий трипл-дабл в нынешнем сезоне.
Лоури провёл на площадке 37 минут, набрав 25 очков, отдав 12 результативных передач и собрав 10 подборов.
Стоит отметить, что 31-летний разыгрывающий реализовал 7 из 11 бросков с игры, включая 5 из 6 трёхочковых. Со штрафной линии Кайл не промахнулся ни разу, реализовав шесть попыток.
Фото доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».
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