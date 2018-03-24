Кайл Лоури оформил третий трипл-дабл в сезоне

Разыгрывающий защитник «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (116:112) оформил третий трипл-дабл в нынешнем сезоне.

Лоури провёл на площадке 37 минут, набрав 25 очков, отдав 12 результативных передач и собрав 10 подборов.

Стоит отметить, что 31-летний разыгрывающий реализовал 7 из 11 бросков с игры, включая 5 из 6 трёхочковых. Со штрафной линии Кайл не промахнулся ни разу, реализовав шесть попыток.

Фото доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».