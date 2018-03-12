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Гамшик: «Наполи» наберёт ещё 30 очков и выиграет скудетто
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Гамшик: «Наполи» наберёт ещё 30 очков и выиграет скудетто 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик уверен, что его команде хватит очков, чтобы завоевать золотые медали Серии А.
«Мы опустились на второе место, но до конца сезона осталось ещё 10 игр. Заберём ещё 30 очков, и всё возможно. Мы провели игру лучше, чем соперники, но не смогли забить. Упустили несколько шансов, и победить не получилось», — написал Гамшик на своём сайте.
Напомним, голубые потеряли очки в матчах с «Ромой» (2:4) и «Интером» (0:0). На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Ювентус», набрав 71 балл.
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